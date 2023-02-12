هدايا الفلانتين فى دمياط خشب.. أشكال مختلفة وأسعار على قد الإيد (صور)

دمياط - هيثم مراد

يحتفل أبناء محافظة دمياط بعيد الحب على طريقتهم الخاصة، هدايا مختلفة وأفكار غريبة طبقها صناع دمياط، للاحتفال بعيد الحب هذا العام، ومن بين هذه الأفكار:

صندوق الهدايا أبرز الاشكال

طبق بعض صناع دمياط فكرة صندوق الهدايا، والذى يحتوى على عدة فراغات يمكنك تقديم الهدايا بداخلها، كما أنها تحتوى أيضا على أحرف الاسماء التى تريد اضافتها وأسعارها تبدأ من 35 جنيه وتصل إلى 60 جنيها.

ساعة حائط بأسماء من تحب

تعد تلك الفكرة هى الأبرز هذا العام، قدم صناع دمياط فكرة صناعة ساعة حائط يتم تغليفها بأسماء من تريد اضافتها، وأسعارها تبدأ من 55 جنيه وتصل إلى 90 جنيه .

برواز باسم حبيبك

فكرة أخرى قدمها أبناء دمياط للاحتفال بعيد الحب، عبارة عن برواز يحتوى على أسماء من تحب، يتم تزويدها بانارة مميزة لتزيينها، تعد تلك الفكرة ثانى الأفكار انتشارا هذا العام لتسجل نفسها كثانى هدايا الفلانتين مبيعا فى أسواق دمياط هذا العام، وتبدأ أسعارها من 45 جنيه وتصل إلى 90 جنيه.

تمكنت تلك الأفكار التى قدمها صناع الانتيك فى دمياط فى خطف أنظار الجميع، انصرف بعضهم عن شراء الهدايا التقليدية، لتحتل الهدايا الخشبية المركز الاول ضمن قائمة الأكثر مبيعا فى أسواق المحافظة.