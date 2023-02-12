هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.85% بختام تعاملات جلسة الأحد

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 15مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.086 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 1.85% ليغلق عند مستوى 17287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2869 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 20334 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 7116 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 2900 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4377 نقطة.