تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 2.3% بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.3% ليصل إلى مستوى 17208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2872 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.32% ليصل إلى مستوى 20277 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.09% ليصل إلى مستوى 7104 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 2877 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4355 نقطة.