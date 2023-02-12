اليوم السابع
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نظافة القاهرة تخصص فرقا لرفع المخلفات من المحاور المرورية.. صور

الأحد، 12 فبراير 2023 03:05 م
نظافة القاهرة تخصص فرقا لرفع المخلفات من المحاور المرورية.. صور نظافة القاهرة تخصص فرق لرفع المخلفات
كتب ـ سيد الخلفاوى

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وجه اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافه وتجميل وإنارة القاهرة، بتخصيص فرق للعمل بجميع المحاور والطرق الرئيسية، في إطار حرص الهيئة علي تنفيذ منظومة النظافة الجديدة بكل أركانها من تجريد الأتربة والغبار وغسيل وتطهير البلدورات والأرصفة، ونشر فرق عمل متخصصة فى تلك الأعمال وتثبيتها بالمحاور والطرق الرئيسية. 
 
وأكد رئيس هيئة النظافة على انتشار مستمر للعاملين بكامل تجهيزها من الملابس والخوذ والترويلات وسيارات شفط المخلفات وسيارات المياه وسيارات الكنس الآلي بطول المحاور والشوارع والطرق والكباري والميادين لرفع مستوى النظافة، ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة واستخدام كل الوسائل الحديثة في إدارة الهيئة لمنظومة النظافة.
 
وأضاف الشرشابى، أنه تم تجهيز فرقة العمل بطول طريق الأوتوستراد من إنقاذ حلوان تحت إشراف مهندس إبراهيم عامر مدير الإنقاذ، علي كل القطاعات بطول الأوتوستراد لرفع مستوي النظافة بعد الأعمال الاعتيادية اليومية من تجريد الأتربة، ونشر سيارات الكنس الآلي وسيارات المياه وغسيل الأرصفة والبلدورات وتطهير الشوارع وأسفل كباري المشاة ومحطات النقل العام بطول الطريق، من أسفل الدائري بطول الأوتوستراد في كل القطاعات كل في قطاعه ومنطقته ضمن أعمال الإنقاذ المركزي بمعدات وسيارات الهيئة، بعد تكليف المهندسة رحاب أباظة رئيس المركزية للشوؤن الفنية للإنقاذ المركزي والمهندس إبراهيم عامر باستغلال إمكانيات الهيئة في تحسين المظهر العام بكافة أرجاء القاهرة. 
 
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غسيل البلدورات
 
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كنس الطرق الرئيسية
 
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جانب من أعمال النظافة
 
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أعمال النظافة
 

 


القاهرة

نظافة القاهرة

محاور القاهرة

الأوتوستراد نظافة الشوارع



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