"نظافة القاهرة" ترفع مخلفات الهدم من شوارع مقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر

كتب سيد الخلفاوى

تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة ل نظافة وتجميل القاهرة ، أعمال رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر بكافة شوارعها ومداخلها، وفتح الطرق أمام المقابر لتسهيل عملية الدخول والخروج.

وتم تكليف الإنقاذ المركزى بمعدات وسيارات الهيئة تحت إشراف مباشر من المهندسة رحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالتنسيق مع المركزية للنظافة بإشراف المهندس ممدوح اليماني مستشار رئيس الهيئة للنظافة، في إطار حرص الهيئة على حل كافة المشاكل والمعوقات على أرض الواقع ووضع الحلول المناسبة والعملية لتحسين مستوى النظافة بكافة أرجاء القاهرة بما فيها المقابر.

وتم رفع 60 نقلة قلاب كبير بكافة الشوارع الداخلية للمقابر على مدار اليومين الماضيين منذ البدء في حملة مكبرة بمقابر الوفاء والأمل، كما تستمر الحملة للانتهاء من رفع كافة المخلفات.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة، المهندس محمد مختار مدير المنطقة الشرقية والمهندس إبراهيم عامر مدير إنقاذ حلوان، والمهندس محمود فوزي بالقضاء نهائيا على كافة البؤر والمستجدات وإضفاء طابع حضاري ومظهر جمالى راقى يميز كافة شوارع مقابر الوفاء والأمل والمنطقة بالكامل، مشددا على ضرورة الاستمرار فى التعاون والتنسيق والمتابعة المستمرة واستمرار العمل والمجهود حتى يتم الانتهاء من تلك الأعمال.