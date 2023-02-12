نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلى الاتحاد الأوروبى تعزيز التعاون بقطاع مياه الشرب

كتب أحمد حسن

إسماعيل يؤكد أهمية تنمية المهارات الفنية.. ومواصلة بناء قدرات العاملين بقطاع المياه والصرف خلال الفترة المقبلة

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة ماركو ميجوريوللى، رئيس ملف التحول الأخضر بوفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وبحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة "PMU"، لبحث سبل تعزيز التعاون مستقبلا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وخاصة فى تحسين النظم التشغيلية، ورفع كفاءة أداء مقدمي الخدمة، ومتابعته طبقاً لمعايير تهدف إلي استدامة وجودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إمكانية المساهمة فى أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تمويل الوصلات المنزلية، مما يسهم فى تقليل الأعباء عن الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل، بجانب دعم وتدريب الشركات الصغيرة كمقاول مبتدئ، على نظم إدارة وتشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف لتخفيف أعباء شركات المياه والصرف، وإيجاد كوادر متميزة فى مجال تشغيل وصيانة مشروعات المياه والصرف.

وأشاد نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بدراسات الجدوى المبدئية للبرنامج القومي لتحلية مياه البحر، والتى تتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ضرورة تضمنها لدراسات فنية حول كيفية الاستفادة من المياه المعادة من عملية التحلية، والعائد الاقتصادي لذلك، وإمكانية استخدامها فى الصناعة.

وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي أهمية عقد حلقات نقاشية، وحوار رفيع المستوي، لتعظيم الاستفادة من دعم الاتحاد الأوروبي فى مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا الدعم الذي تقدمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، حديثه بأهمية التركيز على تنمية المهارات الفنية، ومواصلة بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى خلال الفترة المقبلة، مؤكداً ضرورة وضع قضية التغير المناخي، وتحليل المخاطر والتحديات الناتجة عنها، على رأس أجندة أولويات قطاع مرافق مياه الشرب والصرف، فى ظل ما تشهده الدولة المصرية من طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المياه والصرف.