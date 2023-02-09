جامعة أسيوط تشارك فى ملتقى الإبداع الرابع لطلاب كليات التربية النوعية بجامعة الفيوم

أسيوط - هيثم البدرى

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، سعى الجامعة الدائم على دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة من أبنائها، مشيداً بدور الكليات المتخصصة في الفنون بالجامعة، والتى تحرص على المشاركة فى كافة المحافل الفنية والإبداعية على مستوى الجامعات المصرية، وذلك فى إطار استراتيجية الجامعة الهادفة لنشر الوعى وإحداث حركة تنويرية وفنية بين جميع الطلاب، والتأكيد على دور الفن فى الارتقاء بالذوق العام وبأخلاق وسلوكيات المواطنين.

جاء ذلك تعقيباً على مشاركة فريق الموسيقى والكورال بقسم التربية الموسيقية في فعاليات ملتقى الإبداع الرابع لطلاب كليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية والمقام بجامعة الفيوم، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة أبرار مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية بالكلية، وتحت تدريب وقيادة الدكتور مودي نشأت.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أن مشاركة الطلاب في الأنشطة تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي، كما أن إقامة المسابقات بالجامعة والمشاركة في الفعاليات التي تقام بالجامعات الأخرى تحفزهم على الإبداع وتساهم في إعداد كوادر شابة موهوبة ومبتكرة، حيث يتم من خلالها اكتشاف المتميزين والموهوبين ورعايتهم والعمل على تنمية وتطوير مواهبهم.

ومن جانبه أشاد الدكتور وجدي نخلة بحرص إدارة الجامعة على دعم جميع أنواع الأنشطة الطلابية إيمانا بدورها في تشكيل شخصية الطالب الجامعي، والذي يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة لبناء عقل الإنسان المصري بشكلٍ متطور وراقي، مشيراً إلى أن فريق الكلية يشارك في الملتقى في مجالات الغناء الجماعي والفردي والعزف الجماعي والفردي، متمنياً التوفيق لجميع الطلاب المشاركين.