مطار مرسى علم الدولى يستقبل 92 رحلة طيران حتى نهاية الأسبوع

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي ، اليوم السبت، وحتي نهاية الأسبوع 92 رحلة طيران دولية أغلبها أوروبية، تصل من عدة مطارات مختلفة، ويتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم لنقلهم إلي الفنادق المخصصة لهم للاستمتاع بإجازاتهم .

وتبين من كشوف رحلات اليوم وصول 38 رحلة طيران والذي يعتبر أعلي معدل وصول خلال الأسبوع، حيث تصل اليوم الرحلات من 4 رحلات من التشيك، و19 رحلة من بولندا، و4 من إيطاليا، و5 من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، وأخري من سويسرا.

وتعتبر الرحلات البولندية الأكثر وصولا إلي مطار مرسى علم الدولي، خلال الأسبوع، يليها الرحلات التشيكية، ثم الألمانية، والإيطالية، حيث يعتبر الأوروبيين الأكثر وصولا خلال الأيام الحالية لمطار مرسى علم الدولي بشكل عام .

وكشفت إحصائية عام 2022 أن البحر الأحمر استقبلت خلال العام الماضي سياح من 58 دولة حول العالم، كان الألمان الاكثر وصولا من بين السياح يليهم السياحة الداخلية المصرية ثم الروس، يليها الإنجليز.