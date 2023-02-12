اليوم السابع
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مصرع مسنة فى حريق منزلها بمركز المنصورة

الأحد، 12 فبراير 2023 02:42 م
مصرع مسنة فى حريق منزلها بمركز المنصورة إسعاف - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب

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لقيت سيدة مسنة مصرعها بقرية طرانيس البحر التابعة للوحدة المحلية بقرية بداوي مركز المنصورة، بعد حريق شب بمنزلها .
 
تلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية طرانيس البحر التابعة لمركز المنصورة إلى مأمور المركز، بنشوب حريق داخل منزل سيدة مسنة.
 
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز الر مكان البلاغ ، وبالفحص تبين مصرع سيدة مسنة عمرها 62 سنة، وتبيين نشوب حريق داخل منزلها نتيجة لكأس كهربائي، وجارى تحرير محضر بالواقعة ، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الدقهليه

اخبار الحوداث

حريق منزل

مركز المنصورة

وفاة سيده مسنه



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