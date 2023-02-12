مصرع طفل غرقا داخل ترعة فى دار السلام بسوهاج

سوهاج ـ محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 3 سنوات مصرعه غرقا بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج، إثر سقوطه بإحدى الترع المواجهة لمنزله أثناء قيامه باللهو على حافتها، وتم انتشال الجثة ونقلها للمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة العامة، والتى صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل غرقا داخل إحدى الترع بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج ، وتم إنتشال الجثة ونقلها للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والمقدم رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام، بوصول الطفل يس م ا م 3 سنوات إلى المستشفى المركزى "جثة هامدة" ادعاء غرق ويقيم دائرة مركز دار السلام.

وتبين أنه أثناء لهو الطفل على حافة الترعة المواجهة لمنزله نزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق"، تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

يذكر أن قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن سوهاج تمكنت من إنتشال جثة عامل لقى مصرعه غرقا بنهر النيل بناحية شارع البحر دائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم التحفظ عليها تنحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل غرقا بنهر النيل دائرة مركز المنشاه وتم إنتشال الجثة ونقلها للمشرحة بالمستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج بغرق شخص بنهر النيل بشارع البحر ببندر المنشاه دائرة المركز حيث انتقلت قوات وحدة الإنقاذ النهرى وتم أنتشال الجثة وتبين غرق المدعو شعبان ر م 23 سنة عامل ويقيم دائرة المركز تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنشاه المركزى.