مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم فى غرب الموهوب بالوادى الجديد

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية،على طريق القصر غرب الموهوب بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة لمشرحة مستشفى الداخلة العام توفيت في حادث مروري، تبين تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية على طريق القصر غرب الموهوب" بمركز الداخلة، أسفر عن وفاة عبد الله محمد محروس، 15 سنة، وإصابة نشأت فوزي فتحي، 39 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المتوفى والمصاب لمستشفى الداخلة العام، فيما جرى وضع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تمكنت وحدة مرور الداخلة بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرى غرب الموهوب التابعة لمركز الداخلة من رفع آثار الحادث.