مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقى شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الداخلة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان ورد إخطار أمنى، مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الخارجة الداخلة بالقرب من قرية تنيدة مما أسفر عن وفاة محمد سيد يوسف، 47 سنة، موظف بإدارة اوقاف المعصرة وإصابة بكر يوسف موظف بالمعاش وجرى نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان شاب لقى مصرعه، كما أصيب إثنين آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكى، على طريق الخارجة باريس في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة التخصصي، وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق «باريس – الأقصر» بمنطقة الكيلو 70، أسفر عن وفاة عبد الكريم رشاد أبو الحجاج 24 سنة، وإصابة كل من محمد جابر إبراهيم 29 سنة، محمد جمال السيد 28 سنة بإصابات متنوعة بالجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي وإيداع جثة المتوفي في الحادث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.