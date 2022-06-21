مصرع سيدة وإصابة زوجها وطفليها فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقيت سيدة مصرعها صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من نقطة البويب على طريق الداخلة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، كما أصيب زوجها وطفليها بجروح وكدمات، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، يفيد بوجود حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الداخلة_ الخارجة بالقرب من نقطة البويب مما أدى إلى مصرع سيدة وإصابة زوجها وأولادها بكدمات متفرقة في الجسم وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام.

وتبين وفاة إيمان سيد حسن 38 سنة، وإصابة زوجها عمرو محمد 39 سنة، وطفليها سارة عمرو محمد 8 سنوات بجرح قطعي بالوجه واشتباه كسر بالساق اليمنى، وإيهاب عمرو محمد 13 سنة بكدمات وسحجات، وتم نقلهم بالإسعاف الطائر لمستشفى الداخلة، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.