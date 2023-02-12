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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك

الأحد، 12 فبراير 2023 11:44 ص
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك مستوطنون يقتحمون الأقصى
كتب أحمد جمعة

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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وقالت مصادر محلية إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد، وتدقق في هوياتهم الشخصية، وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

ويقتحم المستوطنون باحات المسجد الأقصى بشكل شبه يومي، وتوفر شرطة الاحتلال الحماية لهم. وتزداد وتيرة الاقتحامات في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال وفي الأعياد اليهودية.

ومن المتوقع أن يشهد شهر رمضان المقبل تصعيدا كبيرا من قبل المستوطنين والاحتلال، وهو ما ينذر بتفجير الوضع في القدس والضفة الغربية.

 

 

 


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