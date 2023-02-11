محافظ مطروح يشدد على التواجد الميدانى للتعامل مع مياه الأمطار الغزيرة

كتب -أحمد الزغبي

تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، جهود مجالس المدن وشركة مياه الشرب المتواصلة في أعمال رفع لتراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلى مطروح إسكندرية، بمناطق فوكة وسوانى جابر غرب مدينة الضبعة، مع تيسير حركة السيارات، وذلك مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التى تشهدها المحافظة.

واوضح الدكتور عماد الدين عبدالله رئيس مدينة الضبعة "تواصل أعمال شفط المياه من الطريق الدولي الساحلي من خلال فريق الأزمات بشفط المياه من الطريق الدولي السفريق الأزمات، حيث تم تنفيذ أعمال شفط المياه ورفعها من مناطق متفرقة بطول الطريق الساحلي بقرية سواني جابر و قرية فوكة، كما تم الدفع بسيارات من شركة المياه بالضبعة ضمن خطة المركز في مجابهة الأزمات والكوارث.

بينما أوضح الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح أنه تم الدفع بمعدات الشركة لإزالة تراكمات المياه بعدة مناطق بالمحافظة بواسطة البدالات فائقة السرعة، منها بدالة رقم واحد 6 بوصة بموقع عمل فوكة وبدالة رقم اتنين 8 بوصة بموقع الضبعة ك 170، وبدالة رقم تلاته 6 بوصة بموقع كوبرى 105 العلمين.

وشدد محافظ مطروح، على استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ بالمحافظة والتعامل مع موجة الطقس الغير المستقر ،مع المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجهود مدن ومراكز المحافظة بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة في إزالة تراكمات المياه بالشوارع الداخلية بالمدن والطريق الدولى، وكافة الاثار الناجمة عن حالة عدم الاستقرار في الاحوال الجوية، وسقوط الامطار الغزيزة التى شهدتها مدن ومراكز المحافظة .

وأشار محافظ مطروح أنه ، تم تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية، مشددًا على تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا، ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية، والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين , مؤكدا على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن؛ لمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية طبقًاً لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على عدد من محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة من الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيئ وعودة الأمور لطبيعتها.



الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح