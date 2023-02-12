محافظ بورسعيد يتابع انتظام سير العملية التعليمية فى أول أيام الترم الثانى

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مدرسة أشتوم الجميل لمتابعة سير العملية الدراسية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، رافقته الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية في المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، أنه لابد من الحفاظ على الانتظام بالذهاب إلى المدارس، فهي أساس تعليم وبناء شخصية الطالب والطالبة، مضيفًا أن الحرص على تواجد الطالب في المدرسة يخلق جيل قادر على بناء المستقبل.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال 181646 طالبا وطالبة، اليوم الأحد، لبدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023.

وقالت وكيل الوزارة، إن 556 قاعة رياض أطفال جاهزة لاستقبال 18065 طفلا بمرحلة رياض الأطفال و 162 مدرسة للمرحلة الابتدائية قد أنهت إستعدادتها لاستقبال 91161 طالبا وطالبة.

وذكرت الدكتورة هالة عبد السلام، أن 116 مدرسة للمرحلة الإعدادية مستعدة لاستقبال 42299 طالبا وطالبة و 41 مدرسة للمرحلة الثانوية جاهزة لاستقبال 15621 طالب وطالبة ما بين التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والخاص والدولي.

ولفتت وكيل الوزارة، إلى أن مدارس التعليم الفني والبالغ عددها 27 مدرسة ما بين التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والمزدوج استعدت أيضاً لاستقبال 14500 طالبا وطالبة وذلك على مستوى المحافظة.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام، أن جميع الكتب المدرسية متوافرة بمخازن المديرية وتم توزيعها على المدارس لتسليمها للطلاب مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وكانت وكيل الوزارة قد عقدت مسبقا سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع قيادات التعليم ومديري مدارس التعليم العام والفني وشريحة عريضة من المعلمين لتوضيح الأطر العامة لملامح الفصل الدراسي الثاني وصولا لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.