محافظ بورسعيد لطالبات الإعدادية: المدرسة أهم مرحلة فى بناء الشخصية.. صور

بورسعيد - محمد عزام

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، رسالة إلى طالبات الإعدادية، خلال زيارته لمدرسة القناة الإعدادية بنات، أكد خلالها أن المدرسة أهم مرحلة في بناء شخصية الإنسان.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ بورسعيد اليوم الأحد، سير وانتظام العملية التعليمية بمدارس أشتوم الجميل الابتدائية، والقناة الإعدادية بنات ومدرسة بورسعيد الدولية، وذلك في أول أيام الفصل الدراسي الثاني، رافقه خلالها الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعدد من قيادات التعليم.

وتابع محافظ بورسعيد معدلات ونسب حضور الطلاب داخل المدارس المذكورة ، كما تفقد عدداً من الفصول الدراسية، ووجه محافظ بورسعيد الشكر لأولياء الامور والطلاب على الوعي بأهمية الحضور المدرسي والاستفادة من ما تقدمه المدرسة فضلا عن ممارسة الأنشطة التعليمية والثقافية المختلفة.

وشدد محافظ بورسعيد، على أهمية توفير كافة سبل الراحة للطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الثاني، ومتابعة انضباط العملية التعليمية، ومتابعة معدلات حضور وغياب الطلاب، مشددًا على ضرورة إلتزام الطلاب والمعلمين بالحضور وعدم الغياب إلا في الحالات الضرورية.

كما التقى محافظ بورسعيد، عددا من الطلاب، موجها رسالة أكد خلالها علي أهمية دور المدرسة في بناء الشخصية مع البيت، مطالبًا الطلاب وأولياء الأمور بالابتعاد عن الدروس الخصوصية، والالتزام بالحضور في المدرسة والإستجابة للجهود الحكومية في مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، و دعم جهود تطوير العملية التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن جميع مدارس المحافظة استعدت لاستقبال 181646 طالبا وطالبة لبدء الفصل الثاني من العام الدراسي 2022 - 2023، وأشار أن هناك 556 قاعة رياض أطفال جاهزة لاستقبال 18065 طفلا بمرحلة رياض الأطفال و 162 مدرسة للمرحلة الابتدائية استعدت لاستقبال 91161 طالبا وطالبة.

وتضم محافظة بورسعيد، 116 مدرسة للمرحلة الإعدادية مستعدة لاستقبال 42299 طالبا وطالبة و 41 مدرسة للمرحلة الثانوية جاهزة لاستقبال 15621 طالب وطالبة ما بين التعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والخاصة والدولية، فضلا عن مدارس التعليم الفني وعددها 27 مدرسة مابين التعليم الصناعي والتجاري والزراعي والمزدوج جاهزة أيضا لاستقبال 14500 طالبا وطالبة وذلك على مستوى المحافظة.

وأوضحت الدكتورة هالة عبد السلام مدير عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن جميع الكتب المدرسية متوافرة بمخازن المديرية وجار تسليمها للطلاب اليوم الأحد 12 فبراير مع إنطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وكانت وكيل الوزارة قد عقدت مسبقا سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع قيادات التعليم ومديري مدارس التعليم العام والفني وشريحة عريضة من المعلمين لتوضيح الأطر العامة لملامح الفصل الدراسي الثاني وصولا لعقد امتحانات نهاية العام الدراسي.