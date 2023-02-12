تعليم المنوفية: انتظام الدراسة بجميع المراحل

المنوفية - محمد فتحى

أعلن الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتظام الدراسة بجميع المراحل التعليمية وهى المرحلة الابتدائية، الاعدادية، الثانوية العامة والتجارية والزراعية، الصناعية.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، لـ "اليوم السابع"، أنه تم المرور على بعض المدراس بالإدارة التعليمية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، للتأكيد من انتظام العملية الدراسية.

وأشار إلى أنه يتم متابعة العملية التعليمية بجميع الإدارة التعليمية عن طريق غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، عن طريق غرف العمليات بكل إدارة تعليمية.

وكان الدكتور محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، قد أعلن عن جاهزية جميع مدارس الإدارات التعليمية والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى وذلك يوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 ببعض المدارس، فى حين تستقبل بقية المدارس الطلاب غداً الأحد الموافق 12 فبراير، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المدارس بنطاق المحافظة وتجهيزها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى 2022/2023.

وأشار "الفولى، إلى أنه تم التشديد على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية اليومية وتفعيل لائحة الانضباط وتوزيع الأدوار والمهام الإشرافية وإعداد تقارير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات، كما تم التنبيه على مديرى المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة ووضع خطة محكمة للإشراف اليومى، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة التربوية والطلابية المختلفة بالمدارس لدورها الهام فى صقل مهارات الطلاب واكتشاف وتنمية قدراتهم ومواهبهم.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس بنطاق المحافظة والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة، ومنع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية.