محافظ الدقهلية يكلف وكيل الإسكان بمتابعة توصيل المرافق فى الـ108 أفدنة..صور

الدقهلية شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، القيام بجولة ميدانية بمدينة جمصة، لمتابعة سير العمل في توصيل المرافق بمنطقة الـ108 أفدنة، امتداد المنطقة الصناعية بجمصة.

وأكد "مختار" على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق بالمنطقة المشار إليها، موضحا أنه يجري تنفيذ أعمال توصيل المرافق لقطع الأراضي بمنطقة الـ108 أفدنة، تيسيرا على المستثمرين وأصحاب المشروعات، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 360 مليون جنيه.

وقال "مختار"، إن المنطقة تستوعب العديد من الصناعات والأنشطة المتنوعة، منها الصناعات التعدينية والكيميائية وصناعات الأدوية والمنسوجات وغيرها من الصناعات التي تستهدف دفع عجلة الانتاج واتاحة فرص العمل لأبناء الدقهلية فضلا عن المساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع عجلة الاقتصاد المصري.

ومن جانبها اوضحت وكيل وزارة الاسكان انه تم الانتهاء من شبكات الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي الداخلية حيث تم ايضا تنفيذ محطة رفع لخدمة المنطقة وتنفيذ لوحة توزيع الكهرباء وتنفيذ خطوط انحدار بطول 3.5 كيلو متر، واضافت انه يجري حاليا تنفيذ اعمال الطبقة السطحية لمشروع رصف الطرق الداخلية بالمنطقة وذلك للتيسير علي المستثمرين واصحاب الصناعات بها واشارت انه تم متابعة التنفيذ لأعمال التمهيد للرصف من خلال ما يتم حاليا من فرد الطبقة السطحية ومتابعة معدلات الاداء وازالة المعوقات التي تعترض التنفيذ وسرعة الانتهاء منها وفقا للبرامج الزمنية المقررة.



توصيل المرافق بمنطقة الـ108 فدان



توصيل المرافق بمنطقة الـ108 فدان