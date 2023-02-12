محافظ الدقهلية يحيل 102 محضر مخالفات تموينية إلى النيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين ، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، اسفرت عن تحرير 102 محضر بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، ووجه "مختار" لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها..

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن ميت غمر وشربين ونبروه ودكرنس ومنية النصر وبني عبيد الكردي، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 36 محضر نقص وزن و13 محضر تصرف في دقيق بكمية قدرها (165شيكارة) و12محضر عدم مطابقة للمواصفات و6 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و4 محاضر انتهاء من الإنتاج، و2 محضر عدم وجود قائمة بيانات، و2 محضر عدم نظافة أدوات العجين، و1 محضر عدم إعطاء بون صرف، و1محضر مبيعات وهمية، و1محضر تجميع دقيق بكمية قدرها (31شيكارة)، و15 محضر عدم إعلان عن الاسعار، و6 محاضر اكازيون بدون تصريح، و1 محضر ذبح خارج السلخانة و1 محضر عدم توريد أرز شعير و1 محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ( سجائر) وتم التحفظ على 18 طن أرز شعيرو45 كجم لحم بلدى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء.. حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة ميت غمر بإشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة، وبمركز ومدينة بني عبيد بإشراف ومتابعة المحاسب متولي عبد العال رئيس المركز والمدينة، وبمدينة الكردي بإشراف ومتابعة أميمه السعيد رئيس المدينة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وفى سياق آخر، عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة ومراجعة التصميمات والدراسات التي تم إعدادها، لتنفيذ مشروع المحور المروري الجديد علي النيل امتداد المشاية السفلية بالمنصورة، ابتدأ من مكتبة مصر العامة علي النيل وحتي مقابر قولنجيل ، والذي يضم طريق وكوبري علوي بإجمالي طول 2,100 كيلو متر بعرض 10,5 متر ، بواقع 3 حارات مرورية ، وممشي بعرض 3 متر علي النيل وسيتم تنفيذه علي ثلاث مراحل متتاليه .

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من تعديل التصميمات المطلوبة لإنشاء الكوبري الرابط بين المشاية الجديدة والقديمة بطول 450 متر ، من خلال التنسيق الكامل بين استشاري وزارة النقل ومعهد بحوث النيل بوزارة الري .

كما وجه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من إصدار التراخيص المطلوبة لإنشاء المشاية والكوبري بالتنسيق مع حماية النيل ومركز بحوث النيل وهيئة الطرق للبدء في اعمال التنفيذ .

وكلف " مختار " مدير مديرية الطرق ورئيس حي شرق بالتنسيق مع إدارة حماية النيل وسرعة البدء في إزالة الأشجار التي تعوق اعمال تنفيذ المشروع .

كما كلف " المحافظ " وكيل وزارة الأوقاف بالتنسيق مع رئيس حي شرق المنصورة لسرعة إصدار رخصة الهدم والبناء لمسجد الانوار المحمدية والبدء الفوري في إعادة بنائه وفقاً لاحداث التصميمات ليضم مصلي للرجال والسيدات بدل من مصلي واحد للرجال ، مشيرا إلي أن المسجد حاليا يعيق اعمال توسعة الممشي علي الجديد وسيتم إعادة بنائه مره اخري علي أحدث طراز لخدمة المواطنين في هذه المنطقة.

ووجه " مختار " للشركة المنفذة للمشروع بالبدء الفوري في تنفيذ الأعمال في القطاعات المتاحة في المشروع بالتوازي مع إنهاء التصميمات والتراخيص ، مشددا علي ضرورة مراعاة الوقت وتنفيذ المشروع وفقا للبرنامج الزمني .

وأكد " المحافظ " علي أن مشروع امتداد المشاية الجديدة حلم طال انتظاره لسنوات طويلة لخلق متنفس مروري ترفيهي جديد لأبناء مدينة المنصورة .

وثمن " مختار " دور وزارتي النقل والري لتعاونهم الكامل مع المحافظة لتنفيذ هذا المحور المروري الجديد لخدمة أبناء الدقهلية والذي سيكون متنفس مروري ترفيهي .

جاء ذلك بحضور المهندسة سلوي صالح مدير الإدارة المركزية للطرق بالزقازيق ، والدكتور جمال حلمي استشاري وزارة النقل والمشرف علي اعداد تصميمات المشروع ، والدكتور ياسر رسلان مدير معهد بحوث النيل بالقاهرة ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهليه ، والمهندس ايمن سميح مدير منطقة هيئة الطرق بالمنصورة ، والمهندس زناتي عبدالعظيم مدير مديرية الطرق بالدقهلية ، والأستاذة فكرية سلامه مدير عام الشئون المالية بالمحافظة، والمهندسه مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة، والاستاذة ايمان حسين مدير التخطيط والمتابعة بالمحافظة، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة، والمهندسة سهى مصطفي مدير عام ادارة حماية النيل شمال دمياط.