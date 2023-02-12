محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطواريء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، قامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول، تحت إشراف السيد موسى رئيس الحي، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار، ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع العامرية وعبد القادر والحرابي بحري وقشوع وشوارع العامرية البلد والطريق الصحراوي.

وتابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزة أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على عدد من الشوارع بنطاق الحي ومتابعة اعمال كسح تجمعات مياه الأمطار.

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقامت الأستاذة/ هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي بمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع بنطاق الحي

وقام محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، بمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حي المنتزة ثان أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفي كامل، وشارع اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

هذا وقد أوضح المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.