هطول أمطار متوسطة شرق الإسكندرية وغزيرة غربا لليوم الثانى على التوالى.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم، أمطار خفيفة ومتوسطة، بمناطق متفرقة من المحافظة، حيث شهدت أمطارا متوسطة بمنطقة شرق، ومتوسطة علي وسط وغزيرة بالعجمي، وذلك فى ظل موجة التقلبات الجوية بالإسكندرية والتى بدأت أمس .

وأجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية مكبرة على مستوى الأحياء لمتابعة تداعيات موجة الطقس السيئ، وحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة المتواصلة التي تشهدها الإسكندرية منذ فجر اليوم، حيث تم متابعة تمركز سيارات الصرف الصحي، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات.

وأكد اللواء محمد الشريف، أنه على الرغم من تعرض الإسكندرية لأمطار غزيرة متواصلة على معظم أنحائها منذ فجر اليوم ، إلا أنه لا يوجد أي إعاقة في الحركة المرورية على مستوى المحافظة، وأن الدراسة منتظمة في جميع المدارس.

وأوضح المحافظ أن المشروعات التي تنفيذها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية ساهمت بشكل كبير في القدرة على التعامل مع مياه الأمطار الغزيرة، من حيث أنها استوعبت 10 % من كميات مياه الأمطار، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على المناطق الداخلية، لافتا إلى أننا مستمرين في تنفيذ باقي المشروعات ضمن الاستراتيجية.

وأشار المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مُضيفًا أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية تتابع ميدانيا جميع تداعيات النوة الحالية لرصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد بشكل مستمر من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

يذكر أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

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امطار الاسكندرية اليوم



امطار متوسطة