محافظ الأقصر يفقد تجديد كوبرى مدخل الطود وأعمال تبطين ترعة الكلابية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولة ميدانية فى مدينة الطود، تابع خلالها نسب تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية ومشروعات الطرق والكبارى، وبحث خلال الجولة مطالب واحتياجات المواطنين فى المدينتين، وذلك فى إطار متابعة العمل بالمشروعات التنموية فى مدن محافظة الأقصر.

وشملت جولة محافظ الأقصر ، تفقد عدد من المشروعات التنموية بمدينة الطود، حيث تابع سير العمل بمشروع إحلال وتجديد كوبرى مدخل مدينة الطود على ترعة الكلابية والذى يتم إنشاؤه بعرض 16 متر، وبطول 50 متر بتكلفة تقارب لـ 40 مليون جنيه ومن المقرر انتهاء العمل به بعد 3 أشهر، حيث تم إنشاء الكوبرى بهدف القضاء على الاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية بمدخل المدينة وليتناسب مع منسوب الطريق الزراعى القاهرة أسوان من الناحية الغربية، ومزلقان مدينة الطود من الناحية الشرقية، ويتناسب كذلك مع المظهر الجمالى لمدخل مدينة الطود وأعمال التطوير والتبطين التى تمت لجانبى ترعة الكلابية الشرقى والغربى عند مدخلها.

واستمع محافظ الأقصر خلال جولته بمدينة الطود، لشرح عن طبيعة الأعمال الجارى تنفيذها والتى شملت الانتهاء من إنشاء عدد 41 " خازوق " وعداية للمرافق بعرض 2 متر وربع، لنقل أعمال مرافق المياه والاتصالات المتواجدة على الكوبرى القديم لتكون المرافق على عداية عمل صناعى خاص بها طبقا للمعايير المعمول بها، ووجه المحافظ بالالتزام بالجدول الزمنى للمشروع والالتزام بالمواصفات القياسية.

ورافق محافظ الأقصر، خلال الجولة، كل من العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ومحمود شاهين رئيس مدينة البياضية، والمهندس هانى محمد طايع مدير منطقة الأقصر بجهاز التعمير بالأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق جهاز التعمير بالمحافظة، والمهندس أحمد النوبى مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمنطقة الأقصر.