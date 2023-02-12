محافظ أسوان يتابع جهود مصر الخير لتوزيع السلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جهود حملة " شتا ودفا "، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مقدماً شكره لمؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال ومن بينها مؤسسة مصر الخير بقيادة الشيخ على جمعة رئيس مجلس الأمناء لمساهمتهم الجادة، وحرصهم على مساندة الجهود التنفيذية لتقديم الخدمات المختلفة التى تساهم فى رفع المعاناة عن كاهل البسطاء.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد رفاعى الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير على أنه يتم توجيه الدعم للمسنين، وخاصة من لا عائل لهم حيث يتم ذلك بالتعاقد مع سلسلة النصر الرياضى، لافتاً إلى أنه تم توزيع كوبونات سلع غذائية للأسر الأكثر احتياجاً، حيث كانت لمؤسسة مصر الخير الريادة فى هذه الفكرة من خلال إعطاء الكوبونات للمستحق، ويتم اختيار وشراء ما يحتاجه بنفسه، حيث يتم ذلك بعد وضع معايير ومتابعة ميدانية بفريق عمل المؤسسة بأسوان.

وفى السياق، أشار الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، إلى أنه بالتنسيق مع أجهزة المحافظة يتم توفير الرعاية المتكاملة لأبناء المحافظة، وخاصة فى المناطق النائية والمحرومة، موضحاً بأنه تم توزيع كوبونات على المستحقين من فئة الأطفال والمسنين، وذلك ضمن الجهود التى تستهدف نزلاء دور الأيتام من البنين والبنات.

وأضاف أحمد موسى، أنه يتوازى مع ذلك قيام مؤسسة مصر الخير باستكمال الأعمال بعمارة الإغاثة لمتضررى السيول بمنطقة الأولى بالرعاية خلف عزب كيما، والجارى إنشاؤها بارتفاع 6 طوابق لتضم 36 وحدة سكنية كاملة التشطيب، مشيراً إلى أنه يتواكب مع ذلك مواصلة أنشطة مشروع المكتبة المتنقلة لليوم السادس وذلك داخل قرية غرب أسوان حيث إن المكتبة المتنقلة مجهزة بمجموعة من الكتب المختلفة فى جميع المجالات، ولمختلف الأعمار، كما أنها تضم أنشطة متنوعة.