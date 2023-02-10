الإسكندرية توفر77 فرصة عمل.. اعرف شروط الحصول على وظيفة بمرتب 3500 جنيه

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن مديرية القوى العاملة، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تسعي من أجل توفير كافة سبل الدعم لمختلف الفئات من الشباب، وفي هذا الصدد قامت مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتوفير 77 فرصة عمل للشباب علي مهن (عامل تعبئة، وفني خراطه، و فني ميكانيكا) بإحدي الشركات، وتم عقد المقابلات الشخصية بديوان المديرية بالتنسيق مع مجمع عمال مصر، حيث تم تسليم عقود العمل للشباب والاتفاق على مستحقاتهم المالية التي تبدأ من 3500 جنيه، وبعض الامتيازات كبدل الانتقالات والتأمين الصحي والتأمينات الإجتماعية .

ونستعرض فى السطور التالية شروط الحصول على الوظيفة:

1. أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية

2.أن يكون السن ما بين 35:20 سنة

3. استيفاء الأوراق المطلوبة (شهادة الخدمة العسكرية – وكعب العمل – و 4 صور شخصية – وصورة المؤهل)

4. من ينطبق عليه الشروط تم ابرام عقود العمل ل32 بمقر المديرية

https://forms.gle/5RDKJVDQ7KXtXUbm8 5. علي من يرغب بالالتحاق بفرص العمل التسجيل على الرابط التالي:

6. يوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحي وتأمينات إجتماعية

7. المرتبات تبدأ من 3500 جنيه

8. تتم المقابلات بقاعة ديوان عام المديرية بسموحة ،وتم إجراء المقابلة ل23 متقدم

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أن ذلك يأتي بناء على الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضي بين وزير القوى العاملة حسن شحاته، وبين المسئولين بمجمع عمال مصر، وبحث سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات للشركات، ومنها توفير عمالة ماهرة، وتنفيذا لتوجيهات الوزير بالتنسيق مع مجمع عمال مصر لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه تم تسليم عقود العمل لمن اجتازوا المقابلة الشخصية لعدد 23 من المتقدمين، وتم قبول 32 من المتقدمين وجارى استكمال الاوراق المطلوبة ، مشيرا إلى أن شروط شغل هذه الوظائف أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فني صناعي أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، وأن يكون السن من 20 إلى 35 سنة .

جدير بالذكر أن نشرة التوظيف الدورية التى تصدر عن وزارة القوى العاملة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، كشفت مؤخرا تلقيها طلبات من 85 شركة قطاع خاص على مستوى 13 محافظة لشغل 2975 وظيفة خالية، فى عدد من التخصصات، منها لذوى الهمم.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبى العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التى تقدمها.

ووجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية فى نشر فرص العمل.