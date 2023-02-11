فرق مركز شباب بيلا تحصد المركز الأول فى التصفيات المحلية للمهرجان الكشفى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التصفيات المحلية للمهرجان الكشفي الثاني ضمن المشروعات التجريبية بالمخيم الكشفي ببيلا بمشاركة المجموعات الكشفية "كشافة، أشبال، زهرات، مرشدات" وشارك في التصفيات مراكز شباب بيلا، سنهور، برج البرلس، دمرو وذلك برعاية وزارة الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء.

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضه، تنافست الفرق الكشفية من مراكز شباب "بيلا، سنهور المدينة، برج البرلس، دمرو" فى المجالات "الفنىة، الدينية، الثقافية، الرياضية، عقد وربطات، حفلات سمر، مؤكدا أن عدد المشاركين 12 فريقا، وأسفرت نتائج التصفيات عن حصول جميع الفرق الكشفية بمركز شباب بيلا، علي المركز الأول لفرق الأشبال والزهرات والكشافة والمرشدات.

أقيمت مسابقة التميز الكشفي المحلي للفرق الكشفيه بمخيم بيلا، بإشراف الدكتورة إيمان عثمان مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين وبحضور الدكتور أشرف حجاب مسؤول النشاط الكشفي بالوزارة و مصطفى غريب وكيل المديريه للشباب ولبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية وفريق عمل الإدارة ومشرفي النشاط بمراكز الشباب.

كما نظم مراكز شباب قبريط و كوم الحجر ورش تدريبية لبرنامج " نتشارك "ضمن المرحلة الثالثة من برنامج البرلمانات للمبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 12 محافظة، أدارها مدربي البرنامج " أميرة شاهين، سعد احمد " بمشاركة أعضاء برلمان الشباب و النشء من عمر 13 حتى 19 عامًا و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية لأعضاء برلمان الشباب و النشء بواقع 18 ورشة، على مدار شهر منذ انطلاقه، و تكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التى ترتكز محاورها الرئيسية حول " تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، دعم الوافدين من الدول، ما بعد cop 27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة " .

جدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة تنظم برنامج نتشارك بمحافظات " كفر الشيخ، أسوان، أسيوط، القاهرة، الإسكندرية، سوهاج، قنا، شمال سيناء، دمياط، الجيزة، القليوبية، البحر الأحمر " من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني، بالشراكة مع اليونيسف، لإعداد المتدربين من أعضاء برلماني الطلائع والشباب للفئة العمرية من 13 حتى 19 عامًا و بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ محمود الصاوى مدير إدارة التعليم المدني بالمديرية، تنفيذ فريق عمل إدارة التعليم المدني وفرق العمل بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب .



اعضاء كشافة مركز شباب بيلا



المشاركون من اعضاء الكشافة بكفر الشيخ