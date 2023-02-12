اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 فبراير 2023 10:53 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الجنوبية تسجل إصابة جديدة بحمى الخنازير.. والإعدام إجراء وقائى

الأحد، 12 فبراير 2023 10:37 ص
كوريا الجنوبية تسجل إصابة جديدة بحمى الخنازير.. والإعدام إجراء وقائى حمى الخنازير - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سجلت كوريا الجنوبية حالة إصابة بحمى الخنازير في مزرعة محلية في المنطقة الشرقية من مقاطعة جانجون.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه تم العثور على أحدث حالة من حالات الإصابة بحمى الخنازير في يانجيانج في مقاطعة جانجون، على بعد حوالي 174 كيلومترا شرق سيول.

ويعتبر هذا هو رابع تفشي للفيروس تبلغ عنه كوريا الجنوبية هذا العام، بعد تفشيات في بوتشيون، وتشوروون، وجيمبو.

وأصدرت السلطات أمر وقف لمدة 48 ساعة لمزارع الخنازير والمسالخ في مناطق في المقاطعة، باستثناء منطقة تشوروون شمالي البلاد.

ويعتزم المسؤولون إعدام الخنازير التي كانت تربى في المزرعة كإجراء وقائي، بينما ستخضع المزارع ومرافق الثروة الحيوانية الواقعة في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات لفحوصات دقيقة.

 


كوريا الجنوبية

حمى الخنازير

حمى الخنازير الافريقية

جانجون

سيول



الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تعدم 7 آلاف خنزير لوقف انتشار حمى الخنازير الأفريقية

الإثنين، 19 سبتمبر 2022 08:00 ص

موسكو: شركة أمريكية شاركت فى تجارب لدراسة حمى الخنازير الإفريقية فى أوكرانيا

الخميس، 04 أغسطس 2022 06:47 م

اكتشاف حمى الخنازير الإفريقية داخل مزرعتين بولاية كيرالا الهندية

الجمعة، 22 يوليو 2022 11:11 ص

المنظمة العالمية لصحة الحيوان: الصين أبلغت تفشى حمى الخنازير الإفريقية فى جزيرة هاينان

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 06:33 م

حمى الخنازير الأفريقية تقتل أكثر من 100 خنزير فى ماساكا بأوغندا‎‎

الإثنين، 05 يوليو 2021 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة