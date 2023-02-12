كوريا الجنوبية تسجل إصابة جديدة بحمى الخنازير.. والإعدام إجراء وقائى

وكالات

سجلت كوريا الجنوبية حالة إصابة بحمى الخنازير في مزرعة محلية في المنطقة الشرقية من مقاطعة جانجون.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أنه تم العثور على أحدث حالة من حالات الإصابة بحمى الخنازير في يانجيانج في مقاطعة جانجون، على بعد حوالي 174 كيلومترا شرق سيول.

ويعتبر هذا هو رابع تفشي للفيروس تبلغ عنه كوريا الجنوبية هذا العام، بعد تفشيات في بوتشيون، وتشوروون، وجيمبو.

وأصدرت السلطات أمر وقف لمدة 48 ساعة لمزارع الخنازير والمسالخ في مناطق في المقاطعة، باستثناء منطقة تشوروون شمالي البلاد.

ويعتزم المسؤولون إعدام الخنازير التي كانت تربى في المزرعة كإجراء وقائي، بينما ستخضع المزارع ومرافق الثروة الحيوانية الواقعة في دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات لفحوصات دقيقة.