تكليف عميد فنون جميلة الأقصر لعضوية اللجنة العليا لجوائز الدولة للإبداع

الأقصر – أحمد مرعى

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، قرارا بتكليف الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، عضوا فى اللجنة العليا لجوائز الدولة للإبداع الفنى للعام 2022/2023 فى تخصص الجرافيك، ليكون بذلك أول عضو فى لجان جوائز الدولة من جامعة الأقصر.

وحصل الدكتور أحمد محيى حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة بالأقصر ، على العديد من الجوائز المحلية والدولية، أهمها وسام اتحاد شباب الوطن العربى فى الفنون 1996 تحت رعاية جامعة الدول العربية، والشيخ خالد القاسمى رئيس وزراء الشباب والرياضة العرب، والجائزة الكبرى بينالى الإكوادور الدولى 2006، والجائزة الكبرى بينالى الثقافة والفنون الدولى 2013، والجائزة الكبرى بينالى بورسعيد 2005، وجائزة شهادة التقدير من ترينالى مصر الدولى لفن الجرافيك 1999.

كما حصل عميد فنون جميلة الأقصر، على الجائزة الأولى فى صالون الشباب فى الجرافيك مرتين فى 1998، 2003، والجائزة الثانية فى الجرافيك 2000، 2001، كما حصل على منحة مقدمة من الحكومة الإيطالية لدراسة الماجستير 2000، وحصل مؤخرا على وسام النبل من رئيس مدينة ساكس بمقاطعة اليكانتى أغسطس 2022.

كما مثل الدكتور أحمد محيى، مصر بتكليف رسمى من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير الثقافة ووزير الشباب والرياضة، فى العديد من المحافل الدولية فى كل من ( ايطاليا، اسبانيا، ألمانيا، فرنسا، كندا، اليابان، سراييفو، بنجلاديش، الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، أرمينيا، الإكوادور، سورية، الامارات، قطر، المغرب)، كما شارك كعضو لجنة اختيار وتحكيم فى صالون الشباب 2016، معرض فن الجرافيك القومى المعاصر 2016، صالون الجنوب الدولى 2016، 2017، 2018، منتدى جامعة الاقصر الافريقى 2022، وشارك فى تحكيم المسابقة الدولية للحفاظ على المحيطات بموسكو 2020، وعضو لجنة تحكيم مسابقة الريشة الذهبية بمدينة أليكانتى فى اسبانيا 8/2022.