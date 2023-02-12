قافلة طبية بمنية قلين كفر الشيخ تجرى الكشف على 1586 مترددا ضمن حياة كريمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ قافلة طبية بمنية قلين، على مدار يومين، لإجراء الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج بالمجان، تأكيداً لوصول الخدمة الطبية إلى المناطق النائية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وشهدت القافلة الطبية تردد كبير من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية على مدار اليومين للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، واللواء خالد كشك، رئيس مجلس مركز ومدينة قلين، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور صلاح شفيع، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ1586 من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصصات بـ 10عيادات "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحة عامة، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن"، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية "معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة"، بالإضافة الى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما أجرت القافلة 162 تحليل طبي ما بين معمل الدم- معمل الطفيليات، و62 أشعة، وصرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقي 842 مواطن ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة "الضغط والسكر"، على 90 مواطنا خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ7 مرضى، والتحويل على أقرب مستشفى لـ 19 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، تتقدم أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بخالص الشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بمركز قلين، والمجلس المحلي لمركز ومدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة.

اجراء الكشف الطبي بقرية بقلين



اجراء الكشف الطبي على طفل



جانب من القافلة الطبية