اليوم السابع
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فلسطين: مؤتمر القدس ردا على محاولات تغيير الوضع بالمسجد الأقصى

الأحد، 12 فبراير 2023 10:07 ص
فلسطين: مؤتمر القدس ردا على محاولات تغيير الوضع بالمسجد الأقصى الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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أكدت المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية، أن الموتمر سيعرض عدد من المشاريع التي تم دراستها بعناية وهي تحاكي الواقع في القدس، حيث يتناول البعد القانوني من خلال عدد من الخبراء والقانونين العرب لمتابعة القضايا الراهنة بما يعطي أهمية ومتابعة منسجمة مع برنامج الدبلوماسية الفلسطينية فيما يخص رفع ما يجري من إنتهاكات وجرائم بحق الإنسانية إلى المحاكم الدولية.
 
ولفتت المندوبية، في بيان لها، إلى أن الفلسطينيين الان في وضع أصبح فيه هدم المنازل واستمرار الإحتلال الاستيطاني مسألة إجماع في الداخل الإسرائيلي.
 
واعتبرت مندوبية فلسطين مؤتمر الإستثمار ودعم القدس بانه يأتي ردا على محاولات الإحتلال وتغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى وتعزيز صمود المقدسيين.
 
 
 

الجامعة العربية

فلسطين

مؤتمر القدس

المسجد الاقصى

الاحتلال الاسرائيلي



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