اليوم السابع
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فريق جراحي ببنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع قطع لب وتسببت فى اختناقه

الأحد، 12 فبراير 2023 10:22 ص
فريق جراحي ببنها الجامعي ينقذ حياة طفل ابتلع قطع لب وتسببت فى اختناقه الفريق الجراحي
القليوبية إبراهيم سالم

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نجح فريق جراحي بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بالمستشفى، في إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر حوالي 11 شهرا، تعرض للاختناق بسبب قطع لب سوبر، انحشرت في القصبة الهوائية وأغلقت مجري التنفس نهائيا، وأدت إلي فشل تنفسي من الدرجة الثالثة.

وأوضح الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، أنه تم في الساعة الواحدة صباح اليوم الأحد، إجراء عملية طارئة لإنقاذ طفل رضيع عمره 11 شهر، تعرض للاختناق بسبب شرقان في قطع لب سوبر، انحشرت في القصبة الهوائية وأغلقت مجري التنفس نهائيا، وأدت الي فشل تنفسي من الدرجة الثالثة.

وتابع رئيس القسم، أنه تم حجز الطفل فورا، واستدعاء الدكتور محمد الجزار استشاري جراحة القلب والصدر بالقسم، الذي قام بعمل المنظار فورا، وتم بحمد الله استخراج الجسم الغريب وخرج الطفل بسلامة الله ومازال يستكمل علاجه بالقسم.

ومن ناحيته قدم الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، الشكر للفريق المعاون من قسم جراحة القلب والصدر، الدكتور محمود جابر، والطبيبة فاطمة محمود، ومن قسم التخدير الدكتور محمد عبد الرازق، والدكتورة راندا عطية، والطبيبة رنا حسان، وتمريض العمليات محمد سامي، معلنا توفير كل الدعم للأطقم الطبية للقيام بدورها علي أكمل وجه، وتقديم الخدمة الطبية اللائقة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

الفريق الجراحي
الفريق الجراحي

 

حبة اللب بعد استخراجها
حبة اللب بعد استخراجها

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