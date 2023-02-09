فريق جراحى ببنها الجامعى يجرى جراحة لشاب يعانى من تحدب عظمة القص

نجح فريق جراحي بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، بقيادة الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، في إجراء عملية تصليح القفص الصدري لمريض يبلغ من العمر 16 عام، كان يعاني من تحدب في عظمة القص "صدر الحمامة"، حيث تم إصلاح التحدب واستئصال جزء من عظمة القص وغضاريف الضلوع الأمامية وتركيب بار معدني مؤقت لإعادة تنظيم عظمة القص ليكون نمو غضاريف الضلوع الجديدة في مستوي واحد.

وأكد الدكتور إبراهيم قصب رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، أن تمكن الفريق الجراحي من إجراء عملية تصليح القفص الصدري لمريض يبلغ من العمر 16 سنة، ويعاني من تحدب في عظمة القص "صدر الحمامة"، ونظرا لتنمر أقرانه عليه منذ فترة طويلة تم بحمد الله إصلاح التحدب واستئصال جزء من عظمة القص وغضاريف الضلوع الأمامية.

وتابع "قصب"، أنه تم خلال الجراحة تركيب بار معدني مؤقت لإعادة تنظيم عظمة القص ليكون نمو غضاريف الضلوع الجديدة في مستوي واحد بعد ذلك، وتمت الجراحة بجرح تجميلي بسيط 5 سم فقط، وحاليا خرج المريض بنجاح ويتماثل للشفاء الآن بالعناية المركزة الخاصة بالقسم.

وأوضحت مستشفى بنها الجامعي، أنه أجرى قام الجراحة السادة الدكتور إبراهيم قصب أستاذ ورئيس القس، والدكتور أشرف النحاس الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتورة نهي هلال المدرس بالقسم، وقام بالتخدير الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة أسماء فتح الباب المدرسين بقسم التخدير، كما قدمت إدارة المستشفى الشكر لفريق العمل بالقسم والعناية المركزة من الأطباء المقيمين والمدرسين المساعدين وأعضاء فريق التمريض الرائع.