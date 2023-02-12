طقس المنوفية الآن.. برودة فى الجو وغيوم بالسماء على مدن وقرى المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

تشهد اليوم الأحد معظم مدن وقرى محافظة المنوفية، حالة من الطقس المستقر منذ بداية صباح اليوم، بالإضافة إلى بروده فى الجو، وغيوم بالسماء وتبلغ درجات الحرارة 19 نهارا وتنخفض ليلا لتصل إلى 9 درجة.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء ، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.



طقس المنوفية



طقس المنوفية