حالة الطقس اليوم الأحد 12/2/2023 فى مصر

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس بارد فى الصباح الباكر ، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء ، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد، القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجة.