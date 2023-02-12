طرح طن أرز للمواطنين بمعرض "أهلا رمضان" فى مركز فوه بكفر الشيخ.. صور

شهد معرض أهلا رمضان بحديقة العائلات بفوه، طرح طن أرز، لبيعه للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ بتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

تابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، طرح طن من الأرز معبأة بسعر 13.5 للكيلو بمعرض أهلا رمضان بحديقة العائلات بفوه، وذلك لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية لأهالى مركز ومدينة فوه تحت شعار معا "لمحاربة الغلاء".

جاء ذلك بحضور سليم أبو شريف، نائب رئيس المركز والمدينة، ومدير مكتب رئيس المدينة، والمتابعة بالتنسيق مع إدارة التموين بفوه بسيونى بركات.

وأضاف رئيس المركز والمدينة بأن المعرض متاح للجميع ليجد المواطن السعر المميز مشيرا إلى أن المواطن يستطيع المقارنة بين الاسعار بالمعرض والأسعار بالأسواق خاصة أن ما يميز المعرض وضع لافتات الأسعار لكل سلعة وتتميز بأنها اسعار تنافسيه لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء وجشع التجار.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع والالتزام بالأسعار المعلنة طول مدة المعرض، مشيراً إلى أنه تم افتتاح 9 معارض أهلا رمضان بكفر الشيخ وفوه والحامول وبلطيم و2 بسيدى غازى وسيدى سالم، ودسوق، والبرلس، إضافة ماركت ببلطيم، وهايبر غرب مدينة كفر الشيخ، وجارى افتتاح المعارض فى كل مدن المحافظة، إضافة فتح معرض أهلا رمضان، غرب مدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع التموين والغرفة التجارية لتشمل كافة مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أنه تم اليوم افتتاح المعرض الرئيسى بمدينة كفر الشيخ، جارى افتتاح باقى المعارض خلال الأسبوع القادم.

ووجه محافظ كفر الشيخ، لوكيل وزارة التموين بشن حملات مكثفة يومياً على كافة المنافذ والمحلات التجارية للتأكد من عدم المغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التى تم افتتاحهها، مشيداً بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجاً والتخفيف عن محدودى الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.