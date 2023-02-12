مدينة 6 أكتوبر تستعد لافتتاح معرض أهلا رمضان بتخفيضات تصل لـ30%

كتبت – مرام محمد

تشهد مدينة 6 أكتوبر، وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح معرض "أهلا رمضان"؛ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بالتعاون بين جهاز مدينة 6 أكتوبر مجلس الأمناء وجمعية المستثمرين والغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات القاعدة العريضة من المواطنين.

ويقام المعرض على مساحة 1000 متر، ويطل على طريق جمال عبد الناصر بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11 بجوار مدرسة المتفوقين ومدرسة مبارك كول، وتشارك فيه شركات ومصانع السلع الاستراتيجية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، ومن المقرر افتتاحه خلال الساعات القليلة القادمة.

جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة افتتحت مؤخرا معرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان الكريم.

ويتيح المعرض ولمدة 3 أشهر، منتجاته بعدد 101 باكية تعرض سلع تموينية ومنتجات طازجة ومخبوزات وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك بنسب تخفيض تصل لـ30% عن المعروض بالأسواق، وذلك بمشاركة 60 عارضا.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".



معرض أهلا رمضان في مدينة 6 اكتوبر



تجهيزات معرض أهلا رمضان في مدينة 6 أكتوبر



السلع بمعرض أهلا رمضان



معرض أهلا رمضان