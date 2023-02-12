وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن هذه المساعدات التي حملتها الطائرة، وهي الثانية التي تصل مطار حلب تشمل خيماً وملابس شتوية وأدوية.

وأعلنت كازاخستان أنها خصصت 4 طائرات محملة بنحو 50 طناً من المساعدات للشعب السوري، وصلت منها اثنتان والباقي سيصل تباعاً خلال الأيام القادمة وستكون محملة بالمواد الغذائية.

وفي سياق متصل، عبرت منفذ غصن الزيتون الحدودي 11 شاحنة إغاثية مقدَّمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تحمل على متنها 104 أطنان من المواد الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على ضحايا الزلزال في سوريا.