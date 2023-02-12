ضبط 96 مخالفة تموينية بأسواق دمياط.. وتحرير 18 مخالفة أوكازيون وهمى

ومن جانبه أكد المهندس على الغزاوي وكيل وزارة التموين بدمياط، أنه قد تم ضبط 18 مخالفة خاصة بقيام بعض المحال التجارية بالاعلان عن أوكازيون وهمى أو بدون تصريح معتمد، لافتا إلي أنه تم قد تم التصريح لعدد من المحال التجارية بلغ عددها 33 محلا تجاريا متنوعا للقيام بالاوكازيون الشتوي والتي تنوعت أنشطتها مابين محال ملابس ومفروشات بأنحاء المحافظة، مشددا على ضرورة أن يعلن كلا منهم صورة من التصريح المعتمد من أجل المشاركة بمبادرة الاوكازيون الشتوي.

واضاف وكيل تموين دمياط، أن حملات التموين تمكنت من ضبط 96 مخالفة رقابية على الأسواق والمحال التجارية، لافتا إلي أنه تم تحرير منها 6 مخالفات لإرتكاب مخالفة بيع الأرز والسكر بأزيد عن السعر الرسمى، إضافة إلي لعدم الاعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، موضحا أنه تم رصد مخالفات خاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية الواجب توافرها، فضلا عن مخالفات أخري بشأن تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات وأكياس سوداء محظور استعمالها.

واضاف أيضا أنه تم تحرير بعض المخالفات لعدد من محلات الجزارة وذلك لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية، وكذلك لارتكاب مخالفات الذبح خارج المجزر، فضلا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد المهندس على الغزاوى وكيل وزارة التموين بدمياط، أن هناك إجراءات مشددة يتم اتباعها لتكثيف الرقابة على أسواق المحافظة، موضحا وجود تعليمات، مشددة من قبل الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق، وكذلك ملاحقة محتكري السلع تزامنا مع استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.