ضبط راكبين بمطار القاهرة حاولا تهريب كمية من المخدرات داخل أكياس حلوى

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسي المدير العام، من ضبط راكب مصري بحوزته كوكايين وسجائر إلكترونية بها زيت مخدر، وراكب مصري آخر بحوزته أكياس حلوي وسجائر إلكترونية بهم مواد مخدرة.

المحاولة الأولي، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا استوقف حسن مختار مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة عبد الله شحاته مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود كثافات عضوية داخل الحقائب بين الملابس، قام أحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد مجاهد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من المخدرات مخفاه داخل علب لبان في لفافتين من البلاستيك بهم بودرة الكوكايين المخدر كما تم ضبط سيجارتين إلكترونية بهما زيت مخدر و زجاجة بها نفس الزيت المخدر.

والمحاولة الثانية، كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أمستردام حيث تم ضبط راكب مصري بحوزته 10 سجائر إلكترونية بهم مادة cbd المخدرة و 4 أكياس حلوي مخلوطة بنفس المادة المخدرة.

تم الضبط بواسطة كل من شريف محمد عيد مأمور الجمرك وتوني فكري مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، و احمد فؤاد الدلهماوي مدير الجمرك.

أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الأولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27 لسنة 2023 ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 28 ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي إحال الراكبين للنيابة المختصة.