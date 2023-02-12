صرف صحى الإسكندرية: تركيب وصلات منزلية بمشروع "أبو تلات" لربطها بالشبكة

الإسكندرية - جاكلين منير

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية والجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى، اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة "أبو تلات" غرب الإسكندرية، بحضور اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بحضور المهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذي بالإسكندرية والمهندس خالد عبد الحميد رئيس قطاع المشروعات بالشركة وشركات المقاولات المنفذة للمشروع بمحطة التنقية الشرقية، لمناقشة موقف مشروع الصرف الصحي بمنطقة أبو تلات الجهاز بالإسكندرية.

وأوضح نافع الهدف من عقد الاجتماع هو الوقوف على نسب تنفيذ المشروع وتقديم كافة الإمكانيات وتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ ومتابعة خطط الانتهاء من الأعمال طبقا للمواصفات الفنية والفترة الزمنية المحددة، لإنهاء مشروع أبو تلات في أسرع وقت للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بالإسكندرية.

وأكد أن مشروع مد خدمة الصرف الصحي لمنطقة أبو تلات من المشروعات الكبرى ويعتبر نقطة تحول للمنطقة ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة ورفع العبء عن الأهالى، كما أشار إلي أنه يجري العمل علي إنشاء التوصيلات المنزلية للعمل علي ربطها بشبكة الصرف الصحي.

ويتكون المشروع من محطة معالجة بطاقة استيعابية 35 ألف متر مكعب/يوم وثلاث محطات رفع وشبكات انحدار رئيسية وفرعية وخطوط طرد بأقطار مختلفة وتم إسناده بتكلفة 350 مليون جنيه.