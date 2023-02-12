صحة المنيا تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ119 ألف سيدة

المنيا ـــ حسن عبد الغفار

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية بجميع مراكز المحافظة، خلال شهر يناير الماضي، وذلك ضمن جهود المحافظة، للاهتمام بالأسرة المصرية والصحة الإنجابية، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الفرق الطبية بعيادات تنظيم الأسرة، قدمت خلال يناير الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ 119 ألفا و616 منتفعة، منها 13 ألفا و85 جدد و105 آلاف و719 متردة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الأخرى من تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي وصرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة .

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الآسرة انه تم تنفيذ 124 ألفا و928 زيارة منزلية، وذلك عن طريق الرائدات الريفيات وتحويل 81982 سيدة لعيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وتقديم الرعاية الصحية لـ 15696 سيدة حامل وتقديم الرعاية الصحية لـ 13847 سيدة بعد الوضع، فضلا عن تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية والتوعوية، حيث تم تنفيذ 35694 ندوة عن فيرس كورونا و35694 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و35694 ندوة عن الامراض المزمنة والفحص الذاتي للثدي.