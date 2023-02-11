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صحة المنيا: تطعيم 243 ألف مواطن ضد فيروس كورونا بـ"حملة طرق الأبواب"

السبت، 11 فبراير 2023 01:01 م
صحة المنيا: تطعيم 243 ألف مواطن ضد فيروس كورونا بـ"حملة طرق الأبواب" تطعيم كورونا
المنيا –حسن عبد الغفار

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تواصل مديرية الصحة بالمنيا، فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا لمن هم فوق الـ 12 عاما، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالاستمرار في فعاليات الحملة لتجوب كافة القري والنجوع لتحقيق الأهداف المطلوبة من الحملة.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن تطعيم 243 ألفا و257 مواطنا، وذلك خلال الأسبوع الأول من الحملة، مؤكداً على استمرار حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد فيروس كورونا، والتي انطلقت من الأحد 29 من يناير الماضي، لمن هم أكبر من 12 عاما.

كما أوضح الدكتور على قاسم مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أن الحملة تتم بمشاركة 600 فريق طبي ثابت بالمستشفيات ومكاتب الصحة والمراكز الطبية ومتحرك بالعيادات المتنقلة بدور العبادة وأماكن التجمعات والنوادي ومراكز الشباب والمدارس والجامعات والهيئات الحكومية، بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة.

وتناشد مديرية الصحة،  المواطنين تلقي الجرعات التنشيطية ضد فيروس كورونا، والتي تتم من خلال حملة طرق الأبواب، حفاظا على سلامتهم وصحتهم، مع توافر كافة التطعيمات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة.


مديرية الصحة

طرق الابواب

حملات التطعيم

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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