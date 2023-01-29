شحن 51 ألف طن من خام الكلنكر إلى الأسواق الخارجية عبر ميناء شرق بورسعيد الجديد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، اليوم الأحد، عن أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة.

استقبلت السفينة CLOVER القادمة من دمياط وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 34875 طنا وذلك لشحن 51 الف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

وسجل الميناء، دخول السفينة HAYA القادمة من ميناء اسكندرون وذلك لشحن 5200 طن ملح إلى كرواتيا حيث تعتبر الدول الأوربية المستورد الأول للملح من ميناء شرق بورسعيد .

وأكدت المنطقة الاقتصادية، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة ZAMZAM 1 بحمولة 2119 طن وذلك لتفريغ 3382 طن رخام بالميناء، واستقبل الميناء السفينة ZAMZAM القادمة من دمياط بحمولة 2729 طن وذلك لتفريغ 327 بلوك رخام بالميناء.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيداً لبدء عمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.