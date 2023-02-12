سكرتير مساعد البحر الأحمر ومدير التعليم يتابعان أول أيام الترم الثانى.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقد اللواء أحمد عبد العزيز مرزوق؛ سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر ، اليوم الأحد، يرافقه هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أول أيام الفصل الدراسى الثانى بمدارس المحافظة.

وزار سكرتير عام مساعد البحر الأحمر، مدرسة الأحياء الرسمية المتميزة لغات، ثم مدرسة الأحياء الثانوية المشتركة، و أكد على الإلتزام بخطة توزيع المناهج الدراسية، طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى، وإعداد الجدول المدرسي وتوزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

كذلك أكد علي متابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس، والإلتزام بتحية العلم المصرى وترديد النشيد الوطني خلال طابور الصباح، والتأكيد على غرس قيم المواطنة وروح الإنتماء للوطن مع إستمرار تكثيف أعمال النظافة داخل الفصول وبفناء المدرسة ودورات المياة وخارج أسوار المدارس .

و شدد وكيل وزارة التربية والتعليم على تفعيل توجيهات الدكتور رضا حجازى_ وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وتفعيل ماجاء بكتاب الوزارة الدورى الأخير المتضمن تضافر كافة الجهود وإستمرار التعاون والتنسيق لتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب داخل المدارس، وجعلها بيئة تعليمية مناسبة جاذبة لهم،

رافق السكرتير العام المساعد والسكرتير العام خلال الجولة مصطفى عبده، وكيل المديرية، كمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة، محمود عامر مدير عام إدارة الغردقة التعليمية، أشرف فرج الله مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء.