اللواء عاطف وجدى سكرتير عام مساعد لمحافظة البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصدر وزير التنمية المحلية، حركة تغيرات محدودة فى قيادات المحافظات المختلفة تضمنت تعيين اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، سكرتير مساعد لمحافظة البحر الأحمر بدلا من اللواء هشام الطويل، كما تضمنت الحركة تعيين اللواء هشام الطويل سكرتير عام مساعد البحر الاحمر، ليصبح سكرتيرا عاما مساعد لمحافظة جنوب سيناء.

ومن المقرر أن تصدر حركة تغيرات داخلية بمحافظة البحر الأحمر لرؤساء المدن بعد خلو منصب رئيس مدينة الغردقة وتعينه سكرتير عام مساعد البحر الأحمر.

وكان كشف بيان وزارة التنمية المحلية، أن الحركة ضمت تعيين كل من مجدى عبدالحميد عنانى من وظيفية رئيس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية فى وظيفة سكرتيراً عاماً لمحافظة الإسماعيلية، وتعيين اللواء أيمن محمد الشريف، من وظيفة رئيس مدينة الأقصر لوظيفة سكرتير عام لمحافظة جنوب سيناء، كما شملت الحركة تعيين تامر سعيد محمد عياد من سكرتير عام الإسماعيلية إلى سكرتير عام محافظة قنا.

وأضاف الوزير، أن الحركة شملت أيضاً تعيين اللواء مجدى محمد الوصيف سكرتير عام مساعد جنوب سيناء فى وظيفة سكرتير عام مساعد دمياط، ونقل اللواء هشام على الطويل من سكرتير عام مساعد البحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد جنوب سيناء، وتعيين اللواء عاطف محمد وجدى، من رئيس مدينة الغردقة بالبحر الأحمر إلى سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وتعيين طارق لطفى حسين من محافظة أسوان إلى رئيس مدينة الأقصر.