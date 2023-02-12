رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتابع تطورات ترميم معهد أبو تلات

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية، معهد عمر الفاروق بأبو تلات الأزهري، للوقوف على اخر التطورات بعد انتهاء اعمال الترميمات استكمالا لعملية المتابعة المستمرة والاستعدادات التي تجرى على قدما وساق لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

وتابع انتهاء أعمال الترميم الشامل للمعهد وتسليمه لإدارة المعهد وتجهيز المعهد بكافة الأدوات والمقاعد وذلك لاستقبال الطلاب اليوم الأحد، ووجه بالمتابعة المستمرة من شيخ المعهد وإزالة جميع المياه المتراكمة فوق المباني والتأكيد على إجراءات الأمن والسلامة حفاظاً على سلامة جميع الطلبة خصوصاً مع استمرار موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها محافظة الإسكندرية رافقه أحمد البرجي مدير التعليم الثانوي واسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.

وكان قد تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد، للاطمئنان على سير الدراسة فى بداية الفصل الدراسي الثاني وشملت الزيارة معهد بنين الاسكندرية وتابع سير أعمال اليوم الدراسي والتوجيه على شيوخ المعاهد بالمتابعة المستمرة .

وشدد رئيس المنطقة الازهرية بالإسكندرية على تسليم الكتب للطلاب فوراً والالتزام بالخطط الخاصة بتوزيع المناهج كما قام بزيارة معهد سموحة الابتدائي النموذجى للغات لمتابعة اخر التطورات والاطمئنان على جاهزية المعهد لاستقبال الطلاب بداية من يوم الأحد بالمعهد الأساسي بعد عودته للعمل بكامل طاقته .

وكان قد تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بعض المعاهد للوقوف على جاهزية المعاهد لاستقبال الطلبة والطالبات للفصل الدراسي الثاني وذلك بإدارة وسط وبعض شيوخ المعاهد ومعرفة احتياجات المعاهد قبل بدء الدراسة .

ووجه خلال الجولة بالمتابعة المستمرة حتى بداية الفصل الدراسي الثاني وشملت الجولة معهد سموحة الابتدائي النموذجى ومعهد بنين سموحة ومعهد اسكندرية .

ووجه إدارة التوريدات بتوفير جميع احتياجات المعاهد وطالب شيوخ المعاهد بالتعاون بينهم لتوفير احتياجات معهد سموحة الابتدائي النموذجى استعداد لعودة الطلاب ، كما شملت الجولة كنترول الشهادة الاعدادية واطمأن على سير أعمال التظلمات وكان برفقته أحمد البرجى مدير التعليم الثانوى ومصطفى الباهى مدير التعليم الابتدائي و حسين الشناوى مدير إدارة التوريدات واسماعيل أنور مدير العلاقات العامة ومحمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.