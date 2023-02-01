حصول طالبين بالدلتا التكنولوجية على المركز الأول فى مجال الميكاترونيك

تقدم الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، بخالص التهانى إلى الطالبين محمود إبراهيم، وصبرى الجمال، بالفرقة الثالثة ببرنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، لحصولهما على المركز الأول فى مجال الميكاترونيك بأسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، والذى ينظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة الجلالة، خلال الفترة من 27 يناير حتى 1 فبراير المقبل، وذلك برعاية وزيرى التعليم العالي والشباب والرياضة، وذلك بمقر جامعة الجلالة.

وشارك الطالبان بمشروع تطبيقى فى مجال تكنولوجيا الميكاترونكس، وتتمثل فى تقديم نموذج عملى لروبوت صناعى يعمل على تصنيف المنتجات، وقابل للتعديل لعمل مهام صناعية متعددة، كما يمكن أيضًا التحكم فيه عن طريق تطبيق موبايل، وقد قدم الطلاب نموذجًا عمليًا من تصميمهما وتنفيذهما تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس ببرنامج تكنولوجيا الميكاترونكس.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص الدائم للجامعة على ترسيخ مفهوم التطبيق العملى لما يتم تدريسه لطلابها، وذلك لتحقيق رؤية الجامعة ورسالتها في تقديم تعليم تكنولوجي متميز وتخريج متخصصين أكفاء فى علوم التكنولوجيا قادرين على الابتكار والتميز.

وعبّر كشك عن فخره واعتزازه بطلاب الجامعة وتمثيلهم المشرف والمتميز للجامعة فى المسابقات والفعاليات المختلفة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح فى مختلف المجالات.

وأكد كشك حرص الجامعة على تشجيع الطلاب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطلاب الإبتكارية لتكون نواة لمشروعات عملية تساعد على خدمة وتنمية المجتمع ودعم الاقتصاد القومى، لتأهيل جيل قادر على صناعة المستقبل وتحمل المسئولية.

وأشار كشك الى أن المنظومة التعليمية بجامعة الدلتا التكنولوجية تقدم دائما الأفضل فى التعليم النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى المتميز لكى تصقل مهارات الطلاب وتؤهلهم ليكونوا صناع النجاح في المسقبل.

وقدم كشك الشكر إلى الدكتور السيد العجوز عميد الكلية، والدكتور محمد عزت رئيس برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، وجميع أعضاء هيئة التدريس، ومنسوبى الجامعة، مؤكدًا أنهم ركيزة اساسية فى تقدم الجامعة وأحد مقومات نجاح رسالتها.