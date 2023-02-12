رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفد ممثلى ذوى الهمم بالمحافظة ويشيد بدعم الدولة

أسيوط - هيثم البدرى

أشاد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، بما يوليه الرئيس السيسى من رعاية مشهودة لأبناء الوطن من ذوى الهمم من كافة الأعمار، وهو ما جعل منه اتجاها عاما للدولة المصرية بكافة مؤسساتها وتنافسها في ما تقدمه من دعم ورعاية لأبنائها من أصحاب القدرات الخاصة .

جاء ذلك خلال استقباله لوفد من ممثلى ذوى الهمم بالمحافظة، وذلك لتقديم التهنئة على تولى منصبه الجديد برئاسة الجامعة، والذى يضم عبد الله كامل ممثل المجلس القومى لشئون الإعاقة، وعدد من ممثلى الجمعيات والمراكز المعنية بشئون ذوى الهمم على مستوى محافظة أسيوط.

وخلال اللقاء أكد الدكتور أحمد المنشاوى على حرص إدارة الجامعة على مواصلة ما تقدمه من دعم ورعاية لذوى الهمم من أبناء الجامعة ورفع درجة الإتاحة التى تضمن التيسير عليهم فى حياتهم الجامعية، وهو ما أثمر عن انفراد الجامعة على مستوى جامعات الصعيد بمركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة والذى يضم أول معمل لاختبارات المكفوفين، وكذلك أول نادى إجتماعى على مستوى الجامعات المصرية للطلاب من ذوى الهمم، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجامعة المقدمة لذوى الإعاقة فى مختلف المجالات.



رئيس الجامعة يستقبل وفد ممثلى ذوى الهمم بالمحافظة (1)



رئيس الجامعة يستقبل وفد ممثلى ذوى الهمم بالمحافظة (3)



رئيس الجامعة يستقبل وفد ممثلى ذوى الهمم بالمحافظة (4)



رئيس الجامعة يستقبل وفد ممثلى ذوى الهمم بالمحافظة (6)



رئيس الجامعة يستقبل وفد ممثلى ذوى الهمم بالمحافظة (7)