دعوات لشرطة بريطانيا بإعادة فتح تحقيق فى حفلات داونينج ستريت بعد أدلة جديدة

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إنه تم حث شرطة العاصمة البريطانية على إعادة فتح تحقيقها في فضيحة "حفلات الإغلاق" في داونينج ستريت بعد إصدار بودكاست أثار تساؤلات حول التحقيق الأولي للشرطة.

وكتب نائب رئيس لجنة الشرطة والجريمة في جمعية لندن إلى مفوض شرطة العاصمة ، مارك رولي ، يسأله عما إذا كان "أخذ المعلومات الجديدة في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن إعادة فتح التحقيق" في حفلات إغلاق داونينج ستريت – مجلس الوزراء.

وتشمل المعلومات التي تم الكشف عنها مزاعم بأن موظفي داونينج ستريت غيروا رواياتهم قبل ملء استبيانات شرطة العاصمة في حفلات الإغلاق ، وأن المسئولين فى الحكومة أتلفوا عمداً أدلة على الحفلات قبل أن تتمكن الشرطة أو الموظفة المدنية سوى جراى من إجراء تحقيق منفصل في مكتب مجلس الوزراء.

وأوضحت الصحيفة أن النتائج الجديدة كشف عنها تحقيق لشبكة ITV البريطانية، وتشمل النتائج أيضًا مزاعم بأن رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، بوريس جونسون قال مازحًا لموظفي داونينج ستريت إن "هذا هو أكثر الحفلات التي لا تراعى التباعد الاجتماعى في المملكة المتحدة في الوقت الحالي" أثناء حضوره حفل المغادرة في مجلس الوزراء.

في رسالته إلى رولي ، يقول أونميش ديساي ، نائب رئيس اللجنة التي تدقق في مكتب رئيس البلدية للشرطة والجريمة ، والتي تشرف بدورها على شرطة العاصمة "لا شك أنكم ستكونون على دراية بالأدلة الجديدة التي تتعارض بشكل مباشر مع إدعاء رئيس الوزراء الأسبق بأنه لم يكن على علم بانتهاك أي قاعدة في داونينج ستريت. هناك أيضًا تقارير عن أدلة تثبت خرق الموظفين للقواعد ".

وأغلقت شرطة العاصمة تحقيقها في حفلات داونينج ستريت في مايو الماضي بعد إبلاغ جونسون بأنه لم يواجه أي إجراء آخر بخلاف إشعار بغرامة ثابتة بقيمة 50 جنيهًا إسترلينيًا.