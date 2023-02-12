اليوم السابع
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أكرم القصاص
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خلل فى الرادار.. البنتاجون يؤكد عدم العثور على أى "جسم طائر" فوق مونتانا

الأحد، 12 فبراير 2023 07:46 ص
خلل فى الرادار.. البنتاجون يؤكد عدم العثور على أى "جسم طائر" فوق مونتانا البنتاجون - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الأحد، رصد خلل في الرادار وعدم العثور على أي جسم فوق ولاية مونتانا.

وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم أن ذلك الإعلان يأتي بعدما كشفت إدارة الطيران الاتحادية أن المجال الجوي فوق جزء من ولاية مونتانا غربي البلاد أغلق مؤقتا ثم أعيد فتحه، وسط حديث عن وجود "جسم غريب".

وكانت إدارة الطيران قد أصدرت إشعارا بحظر الرحلات الجوية في منطقة تبلغ مساحتها 50 في 50 ميلا بحريا حول هافر بولاية مونتانا بالقرب من الحدود الكندية وصنفت المنطقة على أنها "مجال جوي للدفاع الوطني"، ورفضت الإفصاح عما إذا كان الأمر يتعلق بمنطاد آخر أو شيء من هذا القبيل.


وزارة الدفاع الأمريكية

مونتانا

رادار

ولاية مونتانا



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